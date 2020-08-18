Петербуржцы подали в суд на соседку, приютившую восемь хаски и две рыси

Жильцы боятся встречи с Геральтом и Булочкой

Жители многоэтажного дома в Санкт-Петербурге намерены обратиться в суд на соседку, которая в однокомнатной квартире содержит двух рысей и восемь собак породы хаски.

Как пишет РИА Новости, их не устраивает неприятный запах в районе квартиры, "топот, лай и визг" в ночное время. Кроме того, соседи опасаются встреч с животными в подъезде.

Жилищная инспекция проверила состояние квартиры, в которой содержатся животные, и не нашла никаких нарушений и антисанитарии.

Омбудсмен Петербурга Александра Шишлова отметила, что человек имеет право держать у себя в квартире домашних животных, но при условии, что для них обеспечены нормальные условия и они не нарушают прав других граждан, живущих в доме.

Как пишет портал 47 channel.ru, девушка забрала рысей с фермы, где их выращивали для меха. Одну она назвала в честь главного героя серии книг "Ведьмак" – Геральта из Ривии, а вторую – Булочка.

"Геральт дружит с собаками, лоялен к человеку. Умеет гулять на поводке и питается сырым мясом", - рассказала хозяйка.

Девушка считает, что ее питомцы никому не причинят вреда, так как она выкормила их из соски, ее рыси знают, что нападать на человека нельзя.

"Вес взрослой рыси колеблется от 18 до 25 килограммов. Зверю таких габаритов не очень-то просто справиться с весящим в 2−3 раза больше человеком. В природе не существует рысей-людоедов", - отметила она.

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