Мятежники арестовали президента и премьер-министра Мали

Ранее задержали спикера парламента и министра экономики

В Мали военные мятежники арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе.

Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на руководителей военного мятежа. В момент задержания президент и премьер находились в своих домах в Бамако.

Сейчас их перевозят на бронетранспортере на армейскую базу Кати, где начался мятеж.

В свою очередь МИД России внимательно следит за происходящим в Мали и проверяет информацию о задержании президента.

Ранее сообщалось, что мятежники похитили председателя Национальной ассамблеи Мусу Тимбине и министра экономики и финансов Мали Абдулая Даффе.

18 августа антиправительственное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" объявило о начале широкомасштабных протестных акций. Одно из требований оппозиции - отставка президента страны.

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