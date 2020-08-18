Мятежники арестовали президента и премьер-министра Мали

Ранее задержали спикера парламента и министра экономики
В Мали военные мятежники арестовали президента Ибрагима Бубакара Кейту и главу правительства Бубу Сиссе.
Об этом пишет агентство France-Presse со ссылкой на руководителей военного мятежа. В момент задержания президент и премьер находились в своих домах в Бамако.
Сейчас их перевозят на бронетранспортере на армейскую базу Кати, где начался мятеж.
В свою очередь МИД России внимательно следит за происходящим в Мали и проверяет информацию о задержании президента.
Ранее сообщалось, что мятежники похитили председателя Национальной ассамблеи Мусу Тимбине и министра экономики и финансов Мали Абдулая Даффе.
18 августа антиправительственное "Движение 5 июня - Объединение патриотических сил" объявило о начале широкомасштабных протестных акций. Одно из требований оппозиции - отставка президента страны.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"