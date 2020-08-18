Собчак показала видео с сыном на борту частного самолета

Телеведущая возвращается из отпуска домой

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала новое видео со своим сыном Платоном. На кадрах 3-летний мальчик сидит в кровати на борту частного самолета.

На видео Ксения спрашивает сына, планирует ли тот просыпаться. В ответ мальчик отрицательно машет головой и зевает.

"Желаем вам просыпаться так же сладко!" - подписала видео Собчак. Она сообщила своим подписчикам, что возвращается из отпуска.

Фанаты Собчак пришли в восторг от нового видео с ее сыном. "Как сладко зевает", "Милый сынишка у вас", "Милаш! Ксю, рожайте еще! Видите, какой получился паренек". Многие пользователи отметили сходство мальчика с отцом Ксении – Анатолием Собчаком.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"