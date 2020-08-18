В Анапе задержали мужчину, пырнувшего девочку ножом в спину

Нападение произошло средь бела дня

В Краснодарском крае задержали 28-летнего приезжего, который напал с ножом на 12-летнюю девочку.

Инцидент произошел в 12-м микрорайоне Анапы. Девочка с подругой шли в библиотеку. По дороге на школьницу напал мужчина, он нанес ей удары ножом в спину и живот, а затем скрылся. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

Школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Подруга девочки не пострадала.

Преступника оперативно задержали полицейские. На допросе мужчина скучающим голосом рассказал о подробностях нападения.

"Я сидел на лавочке, подошли две прохожие. На одну из них я напал, нанес от трех до пяти ножевых ранений кухонным ножом. Нож взял в доме", - заявил преступник.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого. В отношении мужчины назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

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