Гособвинение завершило представление доказательств по делу Ефремова

В среду свои доказательства начнет представлять адвокат актера

1 рубль - гражданский иск именно на такую сумму подали трое потерпевших по делу Михаила Ефремова. Вдова Сергея Захарова, его младший сын и брат не желают получать из рук актёра никакую компенсацию. Ещё один иск, но уже на 6,5 миллиона рублей, был предъявлен ранее старшим сыном погибшего. Новое заседание по делу о смертельном ДТП состоялось сегодня. На нем гособвинение закончило представление доказательств.

В тёмном пиджаке, побрит и причёсан. В таком виде Михаил Ефремов вышел утром из своей квартиры. По лестнице спускался бодро - все указывало на деловой настрой. Правда, не ответил ни на один вопрос - даже о самочувствии.

В суд актера доставили на автомобиле службы исполнения наказаний. На крыльцо поднялся сам. Никакой посторонней помощи. В отличие от предыдущего раза. На прошлой неделе во время заседания Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован с подозрением на инсульт.

Заседание проходило без телекамер. Заслушанный свидетель - судмедэксперт, проводивший исследование тела погибшего водителя фургона, отметил, что помощь на месте аварии бригада скорой оказала своевременно. Однако шансов выжить при таких травмах крайне мало. Клиническая смерть пострадавшего наступила через час после ДТП. Обвиняемый большую часть времени смотрел в пол или читал электронную книгу.

Суд также заслушал потерпевших. Вдова Сергея Захарова, отвечая на вопрос об отношении к Ефремову, заявила, что он "убийца". Артист в этот момент на неё пристально посмотрел. Все потерпевшие подали гражданские иски. Старший сын погибшего потребовал от Ефремова 6,5 миллиона рублей, общий иск вдовы, брата и младшего сына - символический один рубль. Такая сумма, по словам адвоката, означает, что они не желают брать от Ефремова деньги. Все родственники Захарова отметили, что и ранее не получали ни компенсации, ни извинений от предполагаемого виновника ДТП, а записанное им видеообращение "было сделано на публику". Искреннего раскаяния потерпевшие ждали сегодня в суде.

"Мне казалось, что господин Ефремов сегодня, услышав четырех людей, которые потеряли отца, мужа и брата, мог бы извиниться перед ними. Но нет. Он не сказал ни одного слова", - прокомментировал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Адвокат Ефремова заявил, что подсудимый вину не признает, потому что не помнит события рокового вечера. Ефремов будет давать показания после допроса всех свидетелей. Сам актер лишь извинился за то, что не приехал его свидетель - супруга. Защита осталась недовольна датой следующего заседания. Слушания назначены на среду.

"Какая необходимость так гонять нас? Мы физически не успеваем готовиться. Как можно на каждый день назначать слушания? Тем более вы сами видели его состояние… Давал ему лекарство, чтобы ему плохо не стало", - рассказал адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов вечером покинул заседание тем же быстрым шагом, каким шел утром. Публика у суда разделилась на сочувствующих и подозревающих актера в симуляции.

Авария с участием автомобиля Ефремова произошла 8 июня. Его джип протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице. По версии следствия, актёр был за рулём в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Многочасовое пребывание в суде обвиняемый выдержал без жалоб на здоровье. Впереди - следующие заседания.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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