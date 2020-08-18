В Москве стартовали Дни культуры Татарстана

Сергей Собянин принял участие в торжественном вечере в Международном доме музыки

Дни культуры Татарстана стартовали в Москве. Открылись они торжественным вечером в Международном доме музыки.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятии, передает "ТВ Центр". Он вручил благодарственные письма мэра. Их получили народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, почетный генеральный директор ОАО "Специализированное управление подземных работ" Азат Валиев и первый заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Светлана Валиуллина.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"