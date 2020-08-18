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В Москве стартовали Дни культуры Татарстана

22:37
  • вторник
  • 18 августа 2020

Сергей Собянин принял участие в торжественном вечере в Международном доме музыки

Дни культуры Татарстана стартовали в Москве. Открылись они торжественным вечером в Международном доме музыки.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в мероприятии, передает "ТВ Центр". Он вручил благодарственные письма мэра. Их получили народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов, почетный генеральный директор ОАО "Специализированное управление подземных работ" Азат Валиев и первый заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии департамента здравоохранения Москвы Светлана Валиуллина.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и президент республики Татарстан Рустам Минниханов.

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