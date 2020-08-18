Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке "ползучего запрета русского языка"

Президент Белоруссии раскритиковал планы своих противников

Нынешние события в Белоруссии - это ещё даже не пик. Так происходящее в стране охарактеризовал президент республики Александр Лукашенко. По его словам, проблемы появляются в том числе извне, и это тщательно спланированные действия. Создание Координационного совета оппозиции глава государства оценил как попытку захвата власти, с которой необходимо бороться так, как это предусмотрено законом и конституцией. Сейчас в стране продолжаются акции несогласных с результатами выборов.

Координационный совет, созданный оппозицией, пока заявляет о намерении дружить с Россией, сохранять партнерство и членство в совместных организациях. При этом накануне в Сети гулял очень странный документ под названием "Реанимационный пакет мер для Белоруссии" более чем антироссийской направленности - и в нем прописан совсем другой путь, тот самый, по которому пошла Украина: выход из всех договоров с Москвой, движение в сторону НАТО, курс на полную национальную идентичность, отказ от доминирования русского языка, создание белорусской автокефальной церкви. Чем все это закончилось в "Незалежной", хорошо известно. Переполненный русофобией документ довольно быстро исчез с просторов интернета. На совещании с членами Cовбеза Александр Лукашенко в пух и прах раскритиковал программу оппозиционного штаба.

"Вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны. Перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. На Украине демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну. Вводится ползучий запрет русского языка. В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было", - заявил Лукашенко.

По словам Александра Лукашенко, в белорусскую политику полезли представители стран и руководители некоторых государств , которые вообще не знают, где находится республика и что в ней на самом деле происходит.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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