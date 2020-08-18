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Акция протеста в Минске собрала около 10 тыс. человек

22:18
  • вторник
  • 18 августа 2020

Мероприятие прошло без столкновений и конфликтов

В центре Минска состоялась очередная акция протеста. Несогласные с результатами выборов собрались на площади Независимости.

По информации местных СМИ, в митинге приняли участие порядка 10 тысяч человек. Официальных данных о количестве протестующих пока не поступало.

Люди с красно-белыми флагами выступили в поддержку бастующих работников ряда промышленных предприятий. Акция прошла в спокойной обстановке, без столкновений и конфликтов. Милиция в происходящее не вмешивалась.

Сотрудники ГАИ просили протестующих не мешать дорожному движению по проспекту Независимости. В эти минуты участники митинга уже начали постепенно расходиться.

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