"Ни копейки!" стало известно, кто оплатил похороны Легкоступовой

Певицу отправят в последний путь 20 августа

Юрий Фирсов, муж скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой, не дал денег на похороны своей супруги.

Об этом "Пятому каналу" рассказала певица Наталья Штурм. Все финансовые вопросы взяла на себя дочь певицы Анетта Бриль и друзья Легкоступовой.

"Он ничего не заплатил, ни копейки! Похороны послезавтра <…> Он только ходит и зудит, что надо было ее прах развеять над Канарами, как она говорила", - возмутилась Штурм, добавив, что о последнем желании Легкоступовой, кроме Фирсова, никто не слышал.

Ранее сообщилось, что певицу похоронят на Троекуровском кладбище. Прощание со звездой состоится 20 августа в Большом траурном зале в закрытом режиме без представителей СМИ.

6 августа Валентина Легкоступова и ее супруг Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику. В ночь на 8 августа певицу перевели в другую больницу, где она получила черепно-мозговую травму. Легкоступова впала в кому. Она умерла, не приходя в сознание. По предварительным данным, артистка получила травму, ударившись головой при падении в ванной.

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