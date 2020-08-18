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Сенаторы США заявили о "приказе Путина" взломать сервера демократов

22:35
  • вторник
  • 18 августа 2020

Чтобы испортить репутацию Хиллари Клинтон

Комитет сената США по разведке опубликовал последнюю часть доклада, посвященного расследованию о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

В частности, в нем говорится, что президент России Владимир Путин якобы дал указания взломать сервера Демократической партии. Этот ход должен был "обеспечить утечку информации, наносящей ущерб Хиллари Клинтон и ее предвыборному штабу".

При этом никаких доказательств в пользу данного утверждения не приводится, пишет ТАСС.

В 2016 году в США состоялись президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп. В следующем году Конгресс начал расследование по факту возможного сговора Трампа с Россией и вмешательства последней в выборы.

Расследование вел спецпрокурор США Роберт Мюллер. Он не нашел прямых доказательств российского следа, но отметил, что Москва пыталась повлиять на выборы через социальные сети и взлом почты демпартии.

В свою очередь в Кремле много раз подчеркивали, что Россия никогда не вмешивалась в выборные процессы ни в одной стране мира. А сам Трамп отметил, что за взломом стоят украинские службы, а не российские.

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