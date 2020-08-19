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Против Трампа: какие шансы на победу у Джо Байдена

09:13
  • среда
  • 19 августа 2020

О предвыборной гонке в США подробно поговорили в программе "События. 25-й час"

Каковы шансы на победу у кандидата от демократов Джо Байдена? Что из себя представляет его программа? И какие перемены ждут американскую политику, если по итогам голосования в Белом доме сменится хозяин?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Сегодня тот разрыв, который есть, в принципе позволяет демократам говорить о том, что у них есть шансы в этом году победить на выборах", - сказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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