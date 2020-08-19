Демократы утвердили соперника Трампа на выборах в США

Это Джо Байден

Джо Байден стал официальным кандидатом в президенты США. На общенациональном съезде свои голоса за политика отдали большинство демократов - 3550. Его соперника - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса - поддержали втрое меньше делегатов, передает "ТВ Центр".

Голосование проходило в онлайн-формате. Перед началом выборов в поддержку Байдена выступил экс-президент США Билл Клинтон. Он обрушился с критикой на Дональда Трампа и назвал нынешний Белый дом эпицентром хаоса.

Сам действующий американский лидер намерен объявить о своём выдвижении в следующий четверг, а пока совершает поездки по стране. Выступая в Аризоне, Трамп заявил - кампанией бывшего вице-президента на самом деле управляет Сандерс.

При этом, глава Белого дома считает, что их с Байденом шансы на победу будут примерно равны. По последним данным опросов, Трамп отстаёт от своего основного соперника на 4 процента.

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