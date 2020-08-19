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Названы замедляющие работу смартфона приложения

08:17
  • среда
  • 19 августа 2020

Можно перейти на их аналоги

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал, что тормозить могут не только старые смартфоны на базе iOS и Android, но и современные ультрабюджетные устройства с облегченной операционной системой Android Go. 
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Чтобы ускорить работу смартфона, Гриценко посоветовал удалить ненужные приложения или использовать их аналоги.

"В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook и YouTube, - цитирует эксперта 1prime.ru. - К примеру, на Android существуют облегченные версии приложений - например, Facebook lite, Google Maps Go. Можно пользоваться легкой мобильной версией сайта или сервиса в веб-браузере и совсем отказаться от отдельного приложения, если оно тормозит". 

Ускорить работу устройства поможет отключение или ограничение работы программ, которые функционируют в фоновом режиме. 

Владимир Гриценко также рекомендует отключить графические эффекты и анимацию в смартфоне. Если у гаджета меньше гигабайта свободной памяти, то он может тормозить. 

При этом специалист подчеркнул, что современные смартфоны, выпущенные последние три-четыре года, почти не подвержены "тормозам". Если не хочется возиться с программами и следить за объемом памяти, то лучше купить новое устройство, считает Гриценко.

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