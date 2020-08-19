Названы замедляющие работу смартфона приложения

Можно перейти на их аналоги

Эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко рассказал, что тормозить могут не только старые смартфоны на базе iOS и Android, но и современные ультрабюджетные устройства с облегченной операционной системой Android Go.

Чтобы ускорить работу смартфона, Гриценко посоветовал удалить ненужные приложения или использовать их аналоги.

"В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook и YouTube, - цитирует эксперта 1prime.ru. - К примеру, на Android существуют облегченные версии приложений - например, Facebook lite, Google Maps Go. Можно пользоваться легкой мобильной версией сайта или сервиса в веб-браузере и совсем отказаться от отдельного приложения, если оно тормозит".

Ускорить работу устройства поможет отключение или ограничение работы программ, которые функционируют в фоновом режиме.

Владимир Гриценко также рекомендует отключить графические эффекты и анимацию в смартфоне. Если у гаджета меньше гигабайта свободной памяти, то он может тормозить.

При этом специалист подчеркнул, что современные смартфоны, выпущенные последние три-четыре года, почти не подвержены "тормозам". Если не хочется возиться с программами и следить за объемом памяти, то лучше купить новое устройство, считает Гриценко.

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