ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК возбудил уголовное дело о гибели российского генерала в Сирии

08:27
  • среда
  • 19 августа 2020

Установить виновных - дело чести

Расследованием гибели российского генерала в Сирии займется Следственный комитет России. Ведомство возбудило уголовное дело.
Террористы подорвали российско-турецкий патруль в Сирии

"Силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести", - отмечается в сообщении на сайте СКР.

О подрыве автоколонны совместного российско-турецкого патруля вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор Минобороны сообщило 18 августа.  Как заявили в военном ведомстве, сработало самодельное взрывное устройство, пострадали трое российских военнослужащих.

Позже стало известно, что один из пострадавших - старший военный советник России в звании генерал-майора - от ранений скончался. Личность россиянина не раскрывается, офицера посмертно представят к награде.

Соболезнования родным и близким погибшего выразил глава СКР. Александр Бастрыкин отметил мужество офицера Вооруженных сил России и его верность присяге. Он также пожелал скорейшего выздоровления военнослужащим, раненым во время инцидента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российско-турецкий патруль в Сирии
Российско-турецкий патруль в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.