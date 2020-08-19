СК возбудил уголовное дело о гибели российского генерала в Сирии

Установить виновных - дело чести

Расследованием гибели российского генерала в Сирии займется Следственный комитет России. Ведомство возбудило уголовное дело.

"Силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести", - отмечается в сообщении на сайте СКР.

О подрыве автоколонны совместного российско-турецкого патруля вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор Минобороны сообщило 18 августа. Как заявили в военном ведомстве, сработало самодельное взрывное устройство, пострадали трое российских военнослужащих.

Позже стало известно, что один из пострадавших - старший военный советник России в звании генерал-майора - от ранений скончался. Личность россиянина не раскрывается, офицера посмертно представят к награде.

Соболезнования родным и близким погибшего выразил глава СКР. Александр Бастрыкин отметил мужество офицера Вооруженных сил России и его верность присяге. Он также пожелал скорейшего выздоровления военнослужащим, раненым во время инцидента.

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