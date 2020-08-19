Более 14 миллионов пациентов выздоровели

Число выявленных случаев COVID-19 в мире перевалило за 22 миллиона. Последние данные опубликовал американский университет Джонса Хопкинса. Вылечились от болезней, связанных с коронавирусом, более 14 миллионов пациентов.

За время пандемии, по данным университета, в мире зафиксировано 22 046 135 зараженных коронавирусом. Больше всего случаев в Соединенных Штатах - 5 479 788, Бразилии - 3 407 354, и в Индии - 2 702 742.

Скончались 778 557 пациентов с коронавирусом. Большая часть инфицированных - 14 020 530 – вылечились.

По информации оперативного штаба по борьбе с распространение коронавируса, опубликованной днем ранее, в России с начала пандемии зарегистрировано 932 493 случая COVID-19. 742 628 человек выздоровели.

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