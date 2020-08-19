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Опубликована переписка Успенской с дочерью

08:57
  • среда
  • 19 августа 2020

Родные так и не помирились

Татьяна Плаксина, дочь Любови Успенской, опубликовала архивную переписку с матерью. 

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Единственная дочь певицы живет в США, пишет картины, сочиняет стихи и время от времени сообщает нелицеприятные факты из жизни Успенской. Перед отъездом из России дочь поссорилась с матерью, обвинив ее в физическом и психологическом насилии. Звезда, в свою очередь, заявила, что у ее наследницы есть проблемы с психикой.

Плаксина опубликовала в Instagram несколько старых фотографий. Она также выложила часть переписки с матерью, которая состоялась между ними в мае 2017 года. Татьяна тогда разместила в соцсети фотографию фаллоиметатора, на котором она нарисовала сердечки и свой ник - Pacha Tati. Этот снимок возмутил Успенскую. 

"Ты что, с ума сошла? Что ты выставляешь, у тебя крыша поехала", - написала певица дочери. "Очень смешно, мамочка, - ответила Татьяна. - Людям нужно немного легкости, немного детского кайфа. Этого в мире так не хватает. Постарайся понять". Певица к этим доводам не прислушалась и написала, что это выглядит ужасно. 

Сейчас Татьяна Плаксина воспринимает эту переписку с матерью как доказательство того, что та пыталась контролировать ее. "Как я могу быть нормальной, если за мной всю жизнь следят?" - написала девушка. 

ТВЦ.RU не располагает доказательствами подлинности этой переписки. 

 

На днях Любовь Успенская заинтриговала публику, опубликовав в соцсети видео с мальчиком, которого она называет сыном и приглашает жить у нее. Некоторые фанаты решили, что певица взяла ребенка из приюта, а некоторые подумали, что артистка стала крестной мамой.

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