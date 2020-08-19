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Россиян предупредили об опасности яблочной диеты

09:16
  • среда
  • 19 августа 2020

Есть угроза обострения хронических заболеваний

Россиянам не стоит увлекаться яблочной монодиетой, это опасно для здоровья. Роспотребнадзор в преддверии Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа, предупредил об угрозах, сопряженных с неумеренным потреблением любимого фрукта.
Названа опасность яблок

"Яблоки содержат небольшой процент грубой клетчатки, но в случае яблочной монодиеты организм получает ее слишком много. Как следствие, обостряются колиты, язва, гастрит", - сообщили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что обилие фруктовых кислот при ежедневном потреблении фрукта, может запустить воспалительные процессы в желчном пузыре.

А в умеренных количествах яблоки, конечно, полезны. В них содержатся витамины группы В, бета-каротин, аскорбиновая кислота, флавоноиды, а также множество полезных для организма микроэлементов, приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. Полезный гликозид амигдалин содержится и в косточках яблок – однако в больших количествах это яд, предупреждают эксперты.

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