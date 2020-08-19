Овечкин трогательно поздравил сына с днем рождения

Он показал архивные снимки

Хоккеист Александр Овечкин опубликовал в Instagram несколько редких фотографий со своим старшим сыном Сергеем, которому исполнилось два года.

"С днем рождения, наша жизнь! Мы с мамой очень любим тебя!" - написал Овечкин.

"Я хочу пожелать тебе самое главное - здоровья, а все остальное мы с папой для тебя сделаем! И знай, мы всегда рядом!" - так поздравила сына жена спортсмена, модель Настасья Шубская.

На снимках, которые можно увидеть на странице Овечкина, маленький именинник запечатлен вместе с родителями, бабушками и дедушками, а также с дядей.

По случаю дня рождения малыша Овечкин и Шубская устроили вечеринку. Обеденный зал украшали воздушные шары, хоккеист из шариков и огромный стенд с надписью "Ovechkin 2", передает teleprogramma.pro.

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" и дочь покойной актрисы Веры Глаголевой начали встречаться в 2015 году. Через два года они официально зарегистрировали отношения. В 2018 году у них родился Сергей, в мае этого года - Илья.

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