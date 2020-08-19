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Россия направила боевые корабли в район строительства "Северного потока-2"

09:48
  • среда
  • 19 августа 2020

Это сделано, чтобы не допустить провокаций со стороны других стран

Россия направила боевые корабли в район строительства "Северного потока-2". Они обеспечивают безопасность российских трубоукладочных судов, задействованных в прокладке газопровода, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.
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"Корабли Военно-морского флота обеспечивали безопасный переход трубоукладочного судна "Академик Черский" и судов снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Осипенко" из Владивостока в Калининград", - заявил Попов. Замсекретаря Совбеза пояснил, что существовали риски провокаций со стороны отдельных государств.

Ранее европейские подрядчики остановили работы на прокладке трубопровода из-за санкций, введенных США. В "Газпроме" сообщили, что проект, выполненный почти на 94%, будет завершен силами российской стороны. В германские порты прибыли два российских трубоукладочных судна - "Академик Черский" и "Фортуна", напоминает "Интерфакс".

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