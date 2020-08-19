В деле Ефремова появился тайный свидетель

Сможет ли он доказать невиновность актера?

Пресненский суд Москвы вернулся к рассмотрению по существу дела Михаила Ефремова. В среду выступают свидетели защиты Ефремова. Ожидается, что представит свою версию произошедшего и сам актер. Это должно было произойти еще накануне, но адвокат Эльман Пашаев попросил отсрочку, чтобы представить доказательства невиновности подсудимого.

Главная интрига сегодняшнего судебного заседания, что за тайный свидетель есть у стороны защиты. Как заявил адвокат актера, это человек якобы на 100 процентов может доказать невиновность Михаила Ефремова. Накануне адвокат Ефремова Эльман Пашаев просил дать им сутки, чтобы этот так называемый тайный свидетель успел приехать в Москву, но судья все равно назначил заседание на сегодня.

Ефремова доставили в суд вовремя. Он, как всегда, молча прошел мимо журналистов. Вовремя приехал и Александр Добровинский – адвокат потерпевшей стороны, который накануне выдвинул символический иск к Ефремову на 1 рубль. Главное, чтобы наказание было заслуженным, пояснил Добровинский. А вот Эльман Пашаев к 10 утра, когда должно было начаться заседание, не успел. Когда появился сам Пашаев, причину опоздания он не объяснил, но отметил, что тайный свидетель в среду выступит.

Первым начали опрашивать сына Владимира Высоцкого – Никиту. Непосредственно свидетелем ДТП на Садовом кольце он не был, поэтому все вопросы адвоката Ефремова сводились к личности подсудимого. Никита Высоцкий просил суд учесть, что Ефремов очень хороший человек. Всегда помогал людям. Давал деньги в благотворительные фонды, а однажды даже оплатил дорогостоящую операцию малознакомой женщине, отмечает argumenti.ru.

Еще Высоцкий заявил, что и сам Ефремов, и их друзья до сих пор готовы оказать семье погибшего материальную помощь. Не засыпать деньгами, но все же. При этом, напомним, что и Ефремов, и его адвокаты настаивают на невиновности, поэтому как показания Никиты Высоцкого могут в этом помочь, пока непонятно.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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