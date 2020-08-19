Тихановская призвала ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии

Она записала видеообращение

Экстренный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии созывает в среду председатель Европейского совета. И сегодня же неофициальный лидер оппозиции Светлана Тихановская в новом обращении призвала Запад не признавать итоги выборов в республике. Со своей стороны, Александр Лукашенко собирает на улицах сторонников и заявляет, что армейские подразделения на западе страны приведены в боевую готовность.

Разделенный проезжей частью и политическими симпатиями Гомель. С одной стороны - красно-зелёные флаги. С противоположной - полотнища бело-красные, оппозиционные. Девятый день митингов: как всегда, людно было в Минске на Площади независимости.

Рабочие, впрочем, как бы ни хотелось протестующим, настроены по-разному. Где-то звучат уже привычные лозунги "Живе Беларусь", где-то поддерживают избранную власть: "У нас есть время для конструктивного и мирного диалога с целью решения назревших проблем. И наш президент это слышит. Он готов, и нам надо помочь ему не дать ввернуть страну в хаос".

Примечательно, что стачки не затронули частные иностранные предприятия. Заводы с литовским, или, например, польским уставным капиталом работают как часы. С каждым днем происходящее все отчетливее напоминает украинский Майдан 6-летней давности.

Программа оппозиции – похоже, преждевременно опубликованная и спешно удаленная с сайта, сохранилась в гугл-кэше. Она называется "реанимационный пакет реформ". Почти в каждом пункте упоминается Россия. А еще Евросоюз и НАТО. Так, среди шагов указаны выход из "Союзного государства", Таможенного Союза; Запрет пророссийских организаций; Беларусизация системы образования всех уровней и форм; Вывод с территории Беларуси российских военных объектов; Переход на стандарты НАТО. О том, чем такой сценарий закончился у соседей, на Совете безопасности напомнил Александр Лукашенко.

"Вы сегодня видите, насколько скоординировано то, что они пытаются нам подкинуть внутри страны. Перевыборы, хаос и так далее, забастовки на предприятиях. На Украине демократию установили уже, наверное, около 10 лет назад, но никто их ни в НАТО, ни в ЕС не принял. Более того, никто никого там не ждет. Их, а нас тем более. Мы просто этим самым уничтожим свою страну. Вводится ползучий запрет русского языка. В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка", - заявил Лукашенко.

Вот и оппозиционный лидер Светлана Тихановская в среду в новом видеообращении - как всегда из-за рубежа - перешла вдруг на английский язык. И призвала Европу не признавать результаты прошедших 9 августа президентских выборов.

"Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа", - сказала она.

В числе первых откликнулся австрийский канцлер – перед началом саммита ЕС, посвящённого ситуации в Белоруссии, Себастьян Курц заявил, что в республике необходимо провести новые выборы президента, а также ввести санкции против представителей власти, подавляющих демонстрации.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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