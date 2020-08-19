Парусник "Седов" отправился в арктическую экспедицию

На борту судна не только профессионалы своего дела, но и курсанты

Уникальная экспедиция по маршруту Северного морского пути. Крупнейший в мире парусник "Седов" в среду отшвартовался от причала Тихоокеанского флота во Владивостоке и отправился в арктическое плавание - впервые за последние 150 лет.

Все, что проходили за партами в теории, теперь курсанты узнают на практике. 138 будущих моряков прилетели во Владивосток, на парусник "Седов", из Калининграда. К занятиям приступили сразу же.

За три месяца практики многие из курсантов окончательно решат, готовы ли связать свою жизнь с морем. Но поход запомнят точно все.

Из Владивостокского порта барк "Седов" отправляется в уникальную экспедицию. Парусник пройдет по маршруту Северного морского пути. Последний раз в арктических морях подобные суда были 150 лет назад. В честь этого исторического события на палубе теперь будет развеваться специальный флаг.

По маршруту сразу несколько серьезных испытаний как для экипажа, так и для самого парусника: узкие фарватеры, небольшие глубины, и лед в некоторых районах. Барк "Седов" может проходить только сквозь мелкие льды. В августе - сентябре на крайнем севере, как говорят, в основном чистая вода. И с задачей должны справиться.

При сложной обстановке "Седову" будут прокладывать путь ледоколы. Но это самый крайний случай. Ведь цель - пройти маршрут самостоятельно. К работе в суровых северных водах готов экипаж, техника, и, конечно, паруса. Их на "Седове" 32. На каждое белое полотно у парусного мастера ещё по два запасных.

Переход по северному морскому пути - заключительный этап кругосветного путешествия "Седова". Экспедиция началась 8 декабря. Она посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Экипаж уже прошел 23 тысячи морских миль. В родной порт Калининград парусник планирует вернуться в середине ноября.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Владивосток.

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