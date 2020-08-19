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В Москве прощаются с Николаем Губенко

11:50
  • среда
  • 19 августа 2020

Он скончался в возрасте 78 лет

В Москве в среду прощаются с народным артистом РСФСР, режиссёром и общественным деятелем Николаем Губенко. Траурная церемония проходит в родном для него театре "Содружество актёров Таганки".

Губенко был его основателем и художественным руководителем. Проводить артиста в последний путь пришли близкие, друзья и коллеги. Он сыграл десятки ярких ролей в театре и кино. На экране дебютировал в фильме "Застава Ильича". А всенародную славу ему принесли картины "Дворянское гнездо" и "Они сражались за Родину".

Николай Губенко был последним министром культуры Советского Союза. Избирался депутатом Государственной Думы. Затем работал в Мосгордуме. Несколько сроков занимал должность вице-спикера. Похоронят артиста на Кунцевском кладбище.

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