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В Ростове-на-Дону 50 учителей получили служебные квартиры

11:53
  • среда
  • 19 августа 2020

Качество жилья проверил глава региона

В Ростове-на-Дону 50 преподавателей получили подарок к наступающему учебному году ключи от новых служебных квартир. Об этом сообщает "ТВ Центр".

До сих пор многим из них приходилось снимать жильё или подолгу добираться до места работы. Все учителя работают в школе нового микрорайона Суворовский и жить теперь будут рядом. Квартиры им предоставили в муниципальных домах после капитального ремонта. Новосёлам осталось только перевезти вещи. Качество жилья проверил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Это очередной шаг. Если помните, мы в июне-месяце 50 ключей от квартир вручили нашим медикам, сейчас учителям. Но эта работа не закончится. Даже в этом году администрация города будет продолжать эту работу. И до конца этого года, я уверен, люди из разных категорий ещё получат жильё. Возможно, это аварийное жильё, возможно, это дети-сироты, другие категории наших граждан", - отметил он.

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