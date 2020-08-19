Покалеченная мужем Грачева мечтает о ребенке от нового возлюбленного

В сентябре у них свадьба

27-летняя Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, рассказала об отношениях с будущим супругом.

В конце июля стало известно, что Грачева, которая воспитывает сыновей семи и шести лет, в сентябре выходит замуж.

"Мой будущий супруг выбрал очень правильную тактику: сначала он был просто другом. Это хорошая позиция, позволившая мне привыкнуть к нему. Он спокойно ждал и не требовал от меня никаких серьезных отношений", - рассказала Маргарита Грачева woman.ru.

Их отношения начались полтора года назад. Дети Грачевой приняли возлюбленного мамы и прекрасно с ним ладят.

Девушка говорит, что снова хочет стать мамой. Надеется, что у нее будет дочка. "Но если будет сын, я не расстроюсь. Безусловно, я думаю о том, как буду справляться с крохой, но страха перед трудностями нет. Надо просто делать, пробовать, и все получится", - уверена она.

Бывший муж Грачевой отбывает 14-летний срок в колонии. Его лишили родительских прав. Девушка не поддерживает связь ни с ним, ни с его родственниками.

Напомним, что врачи смогли спасти одну руку Грачевой, на месте второй у нее стоит железный протез. Девушке неудобно наносить макияж, открывать тюбик с зубной пастой, укладывать волосы и совершать многие другие действия, но она привыкла. На нее глазеют в общественных местах, а шрамы на руке до сих пор вызывают у Грачевой неприятные чувства, но она не отчаивается.

"Я не жалуюсь: человек быстро ко всему привыкает, и сегодня это моя реальность, которая воспринимается как норма", - заявила Маргарита Грачева.

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