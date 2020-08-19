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Базу знаний с практиками применения технологий виртуальной реальности создали в Москве

09:53
  • среда
  • 19 августа 2020

В базе собрано более 120 российских и международных кейсов

На платформе о цифровых технологиях ICT.Moscow появился раздел с мировыми практиками применения технологий виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В базе собрано более 120 российских и международных кейсов, включая московские решения, а также исследования и презентации по теме. По словам Сергуниной, чаще всего VR- и AR-технологии используются в медицине, образовании, культуре и туризме.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в Москве AR-технологию применили в этом году в мобильном приложении "Узнай Москву". У пользователей появилась возможность посмотреть информацию о расположенных неподалеку достопримечательностях в формате дополненной реальности. А в марте в приложении появилась функция цифрового зрения, с ее помощью можно узнать, как выглядела Останкинская башня несколько лет назад и изучить ее 3D-модель.

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