Несырьевой экспорт Москвы увеличился почти на 40% в первом полугодии

Объем экспорта составил свыше 15 миллиардов долларов

По итогам первой половины года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы вырос более чем на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 15,34 миллиарда долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В пятерку крупнейших импортеров вошли Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай. Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в Швейцарию – он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года.

"Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию – на 209% и в США – на 75%", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

В свою очередь заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что общий объем экспорта промышленной продукции за первое полугодие составил 13,75 млрд долларов США. Это на 40,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса вырос на30,8% и составил 1,58 миллиарда.

Устойчивым спросом за рубежом пользуются механическое оборудование, техника и компьютеры, лекарственные средства, а также одежда швейная и трикотажная. Рост показал спрос на химическую промышленность, фармацевтику и косметику, а также про продукцию пищевой промышленности.

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