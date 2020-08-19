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Обиженный "любовник" потребовал от Волочковой 130 миллионов рублей

10:46
  • среда
  • 19 августа 2020

Для нее это стало неприятной неожиданностью

Уроженец Таджикистана Владислав Фоменко, который называет Анастасию Волочкову своей бывшей возлюбленной, подал в суд на балерину. 
Волочкову оштрафовали за нарушение карантина

Владислав Фоменко утверждает, что с октября 2014 года по май 2015 года они с Волочковой жили в гражданском браке. Балерина тогда делала ремонт в своем доме. По словам Фоменко, она попросила его нанять знакомых строителей, которые оценили работы в 30 миллионов рублей. Когда ремонт был завершен, Волочкова отказалась платить, заявляет Фоменко. 

В итоге истец якобы сам оплатил все работы, влез в долги и, как он выразился, пустил свою жизнь под откос. Из-за этого, уверен экс-бизнесмен, он угодил в тюрьму и стал "посмешищем". Анастасия Волочкова отказывается с ним общаться и называет его сумасшедшим. К тому же она опровергает информацию о том, что была беременна от Фоменко. 

По данным mk.ru, Владислав Фоменко требует от Волочковой 130 миллионов рублей. 30 миллионов - за строительные работы, 100 - в качестве компенсации морального вреда. 

"Иск стал неприятной неожиданностью для моей доверительницы. Мы думали, что все ограничится ток-шоу, но раз так, то с удовольствием ждем суда", - прокомментировала Юлия Вербицкая-Линник, адвокат Волочковой.

По данным СМИ, Фоменко был судим за грабеж, мошенничество и угрозу убийством. 

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