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В России резко возросло число преступлений с использованием банковских карт

10:37
  • среда
  • 19 августа 2020

По данным МВД, количество нарушений увеличилось в 6 раз

МВД России фиксирует рост числа преступлений в сфере информационных технологий. По данным ведомства, оно увеличилось с начала 2020 года вдвое. Еще большую тревогу вызывает высокая активность мошенников, использующих банковские карты – количество таких правонарушений возросло почти в 6 раз.
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"Число преступлений, совершенных с использованием информационно- коммуникационных технологий, выросло на 94,6%, в том числе тяжких и особо тяжких - на 129,7%. При этом расчетные (пластиковые) карты использовались в криминальных целях почти в 6 раз чаще, чем годом раньше", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она добавила, что и средства мобильной связи мошенники стали использовать в своих схемах в 2 раза чаще.

В то же время в МВД отмечают снижение криминальной активности мигрантов. Как сообщила Волк агентству ТАСС, за первые семь месяцев 2020 года иностранцами в России совершено на 3,7% меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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