В России за сутки подтверждено еще 4828 случаев коронавируса

Вылечились 6795 пациентов

В России за минувшие сутки выявили 4828 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 937321.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 691. В Подмосковье заболел еще 151 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 117 человек с коронавирусом. Из них 10 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 15989 человек.

Вылечились от коронавируса 6795 человек, в том числе в Москве - 1242. Общее число выздоровевших достигло 749423.

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