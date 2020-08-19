Свидетель в суде назвал Ефремова "очень хорошим" человеком

На заседании выступили коллеги артиста

Михаил Ефремов – очень хороший человек: с таким утверждением выступил на заседании в Пресненском суде Москвы свидетель защиты по делу актера. Показания перед судьями давал коллега Ефремова, актер Никита Высоцкий.

"Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный", - ответил Высоцкий на просьбу судьи охарактеризовать Ефремова. И заявил, что личность артиста "очень хорошая".

Михаил Ефремов сейчас под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу. Итогом стало лобовое столкновение с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"