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Свидетель в суде назвал Ефремова "очень хорошим" человеком

10:49
  • среда
  • 19 августа 2020

На заседании выступили коллеги артиста

Михаил Ефремов – очень хороший человек: с таким утверждением выступил на заседании в Пресненском суде Москвы свидетель защиты по делу актера. Показания перед судьями давал коллега Ефремова, актер Никита Высоцкий.
Гособвинение завершило представление доказательств по делу Ефремова

"Человек очень разносторонний, одаренный, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный", - ответил Высоцкий на просьбу судьи охарактеризовать Ефремова. И заявил, что личность артиста "очень хорошая".

Михаил Ефремов сейчас под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу. Итогом стало лобовое столкновение с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

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