Жириновский пожалел о ссоре с Пугачевой

Он выложил редкое фото со звездой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опубликовал в своем Telegram-канале фотографию с певицей Аллой Пугачевой. Снимок сделан более 20 лет назад.

Жириновский написал, что раритетное фото нашел фотограф Роман Родин. "Мне приятно было увидеть эту карточку", - признался политик.

На фото Жириновский и Пугачева сидят рядом друг с другом, политик что-то говорит в микрофон, а Примадонна с улыбкой его слушает.

По словам Владимира Жириновского, в те годы они с Пугачевой хорошо ладили. Она пригласила его на день рождения, где и был сделан этот снимок.

"Образ Аллы, ее милая улыбка напомнили мне о тех тихих, спокойных временах, когда между нами были такие хорошие и чистые отношения. Мы симпатизировали друг другу. Надо было сохранять это", - написал лидер ЛДПР.

Напомним, что в 2012 году Жириновский и Пугачева устроили перебранку на ток-шоу. Артистка в то время выступала доверенным лицом бизнесмена Михаила Прохорова на президентских выборах. "Я думала, что вы кружевник, политик, хитрый человек, а вы просто клоун и псих", - сказала она Жириновскому во время дебатов. "Вы, артисты, как последние проститутки ложитесь под любого руководителя за деньги!" - объявил лидер ЛДПР.

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