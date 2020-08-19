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Пограничники не пустили в Белоруссию 17 иностранных журналистов

11:42
  • среда
  • 19 августа 2020

Власти считают, что они скрывали истинные цели поездки

Более десятка иностранных журналистов не смогли въехать в Белоруссию. Погранслужба сообщила, что представители зарубежных СМИ не имели аккредитации и вдобавок скрыли истинные цели своей поездки.
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"Восемнадцатого августа в пункте пропуска "Национальный аэропорт "Минск" 17 представителям иностранных СМИ отказано во въезде в Республику Беларусь по причине отсутствия аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории нашей страны", - отмечается в сообщении на сайте Государственного пограничного комитета республики.

По данным пограничников, иностранные граждане заявляли, что намерены осмотреть в Белоруссии различные достопримечательности. Однако у них обнаружили удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний, а также профессиональную аппаратуру. Кроме того, некоторые из корреспондентов пытались провезти крупные суммы наличной валюты – что, как отмечают в погранслужбе, "нетипично для иностранных туристов".

Белорусские власти подчеркивают, что аккредитованные журналисты при этом не имели проблем с въездом в республику. В частности, беспрепятственно прошли контроль представители "Deutsche Welle" и "Danmarks Radio".

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