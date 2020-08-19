У Никиты Михалкова родился десятый внук

Семья долго скрывала эту новость

45-летний актер и режиссер Артем Михалков, младший сын Никиты Михалкова, стал отцом во второй раз. Его вторая супруга родила сына, которого назвали Александром.

Артем Михалков не афиширует личную жизнь. Новость о пополнении в семье Михалковых стала неожиданностью для общественности.

Михалков-младший рассказал в программе "Судьба человека", что его супруга Дарья подарила ему сына. Чудесное событие случилось три месяца назад. Для режиссера Никиты Михалкова это десятый внук.

Напомним, что первая жена, с которой Артем Михалков прожил 13 лет, родила от него дочь Наталью.

Никита Михалков был женат дважды. От первой супруги у него есть сын Степан, от второй - дочери Анна и Надежда, а также сын Артем. Все они уже обзавелись детьми.

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