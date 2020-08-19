Роспотребнадзор рекомендовал колледжам дистанционный формат занятий

И никаких массовых мероприятий

Российским колледжам советуют отменить все массовые мероприятия в условиях пандемии. А занятия заочных и вечерних групп перевести в дистанционный формат. Рекомендации к началу нового учебного года подготовил Роспотребнадзор.

В соответствии с рекомендациями ведомства, иностранных учащихся колледжей будут допускать к учебе только после 14-дневной самоизоляции с момента прибытия в Россию.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал документ, подготовленный совместно с Минпросвещения. В нем указано, что школы в 2020-2021 учебном году должны быть подготовлены к экстренному переходу на дистанционную форму обучения. Такая мера может понадобиться в случае ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

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