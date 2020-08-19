Московские власти опровергли слухи о закрытии предприятий из-за COVID-19

Ситуация с коронавирусом в городе стабильная

Власти Москвы не планируют вновь закрывать предприятия города в связи с коронавирусом. Об этом заявил вице-мэр столицы Владимир Ефимов. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице остается стабильной.

"Мы действительно наблюдаем странную тенденцию слухов, непонятно откуда рождающихся, но мы видим достаточно стабильную ситуацию с количеством заболевших, наблюдаем за занятостью наших медучреждений, в любом случае, город готов к любому развитию ситуации. Но на сегодняшний момент нет никаких планов по закрытию предприятий и производств", - сказал Ефимов. Его слова приводит агентство "Москва".

Ранее слухи о введении карантина в столице в сентябре опроверг Сергей Собянин. По его словам, в планах на осень - "нормально работать, жить полноценной жизнью, развиваться".

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