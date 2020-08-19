Лукашенко заявил об атаках протестующих на членов правительства

Президент Белоруссии пообещал "разобраться" с митингующими

Александр Лукашенко заявил об угрозах, поступающих в адрес членов правительства, военных и милиционеров, а также сотрудников спецслужб. По словам президента Белоруссии, имеют место даже откровенные "атаки".

"Основными угрозами, которые вызывают беспокойство, является то, что постоянно продолжаются угрозы в адрес семей военных, милиции, спецслужб, государственных служащих, работников СМИ", - сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности.

Как заявил белорусский лидер, предпринимаются даже "атаки" на членов правительства. Лукашенко напомнил о поведении отдельных митингующих в отношении министра здравоохранения.

По информации президента Белоруссии, западные страны направляют в республику средства – часто наличные – для поддержки уличных акций. Лукашенко поблагодарил рабочих, которые не присоединились к забастовкам, и попросил их "не прятать глаза в асфальт". Белорусский лидер пообещал "разобраться" с митингующими, которые встречают работников предприятий у проходных агрессивной толпой, передает агентство БелТА.

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