Лукашенко указал Западу на бревно в глазу

И попросил не тыкать пальцем в Белоруссию

Александр Лукашенко призвал Запад разобраться со своими проблемами, а не "тыкать пальцем" в Белоруссию. Заявление президента страны прозвучало на заседании Совета безопасности. По его словам, Минск "понимает, но не воспринимает" попытки руководителей западных стран начать переговоры о ситуации в Белоруссии.

"Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы", - заявил Лукашенко, добавив, что у Запада бревно в глазу, но он этого не видит.

Президент Белоруссии заметил, что западные страны открыто финансируют уличные акции и беспорядки. Много средств поступает наличными, приводит его слова агентство БЕЛТА.

Прокомментировал он и действия несогласных с результатами выборов президента. По словам Лукашенко, из желающих получить должности в новой власти уже выстроилась очередь.

"Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Лукашенко.

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