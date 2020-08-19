ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко указал Западу на бревно в глазу

12:28
  • среда
  • 19 августа 2020

И попросил не тыкать пальцем в Белоруссию

Александр Лукашенко призвал Запад разобраться со своими проблемами, а не "тыкать пальцем" в Белоруссию. Заявление президента страны прозвучало на заседании Совета безопасности. По его словам, Минск "понимает, но не воспринимает" попытки руководителей западных стран начать переговоры о ситуации в Белоруссии.
Лукашенко заявил об атаках протестующих на членов правительства

"Они собираются провести сегодня или завтра совещание на уровне то ли МИД, то ли руководителей Европейского союза. Я бы просто им посоветовал: прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США. Я бы хотел, чтобы они прежде всего рассмотрели протесты против коронавирусной изоляции в Германии, других странах Европы", - заявил Лукашенко, добавив, что у Запада бревно в глазу, но он этого не видит.

Президент Белоруссии заметил, что западные страны открыто финансируют уличные акции и беспорядки. Много средств поступает наличными, приводит его слова агентство БЕЛТА.

Прокомментировал он и действия несогласных с результатами выборов президента. По словам Лукашенко, из желающих получить должности в новой власти уже выстроилась очередь.

"Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - сказал Лукашенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Александр Лукашенко сажает деревья
Александр Лукашенко сажает деревья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.