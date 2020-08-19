Юлия Савичева перестала скрывать живущую в Португалии дочь

Девочке уже три года

33-летняя певица Юлия Савичева перестала скрывать лицо трехлетней дочери. Она опубликовала фото с малышкой и рассказала, почему Аня живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой.

На опубликованном снимке Савичева и ее супруг Александр Аршинов гуляют по улочкам Португалии. На плечах Аршинова сидит Анна, которая кажется копией отца.

Савичева написала, что Анна выросла, к тому же она любит фотографироваться, поэтому скрывать ее от общественности больше нет смысла.

В интервью wday.ru Юлия Савичева рассказала, что Анна живет с родителями мужа в Португалии. Савичева и Аршинов приезжают к ним раз в полтора-два месяца и гостят у них две-три недели. Каждое расставание с малышкой - это стресс для них с супругом, признается Савичева.

Савичева и Аршинов решили оставить малышку у родителей из-за напряженного графика. Они много работают и сильно устают. Если бы Аня жила в Москве, то она могла бы видеть родителей только поздно вечером. При этом она бы томилась в городе, а не в доме с бассейном.

Юлия Савичева кормила дочь грудью до четырех месяцев. А потом оставила ее в Португалии. "Все те месяцы, что я была рядом с Аней, боролась с собой, рыдала в туалете, сердце мое разрывалось, но я понимала, что вынуждена так поступить. Потому что и уйти из профессии ради семьи для меня тоже невозможный выбор. Не смогу оставить сцену, зрителей. И стану несчастным человеком, если придется что-то предпочесть", - объяснилась звезда.

Савичева допускает, что многие ее не поймут и даже осудят. Как можно бросить своего ребенка? Но артистка смотрит на это иначе. При этом она думает не только о себе, но и о Ане.

"Я на самом деле не хочу, чтобы моя дочь или совсем не видела мать, которая вечно пропадает на съемках или на гастролях, или наблюдала бы меня нервной, уставшей после работы. Считаю, гораздо важнее и полезнее для ребенка отдавать ему себя полностью, когда ты рядом. Так мы с мужем и поступаем", - сказала Юлия Савичева.

Напомним, что Савичева и Аршинов живут в браке с 2014 года. Несколько лет назад у певицы случился выкидыш, после чего она долго не могла забеременеть.

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