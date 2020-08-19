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МГУ перевел иностранных студентов на дистанционное обучение

12:49
  • среда
  • 19 августа 2020

Для общения с российскими однокурсниками создана специальная система

В Московском государственном университете имени Ломоносова – наплыв студентов из-за рубежа. По данным ректора вуза Виктора Садовничего, по некоторым направлениям конкурс среди иностранных граждан превысил 4 человека на место. Однако учиться им придется в дистанционном формате.
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"Более 9 тысяч заявлений от абитуриентов из 50 стран принял Московский университет за время приемной кампании 2020 года. Для иностранных студентов учеба начнется 1 сентября в удаленном формате", - сообщила пресс-служба вуза.

По словам Садовничего, удаленное обучение вовсе не означает, что ребята будут оторваны от происходящего в стенах МГУ. Каждый иностранный студент сможет найти себе друга в рамках "системы студенческий поддержки" (buddy system). Она создана специально для связи иностранцев с русскими студентами, для онлайн-мероприятий о традициях и особенностях обучения в университете, о культуре России и достопримечательностях Москвы, передает ТАСС.

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