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Подруга Ефремова заявила, что актер никогда не садился пьяным за руль

14:42
  • среда
  • 19 августа 2020

Заседание по этому делу продолжается

Пресненский суд Москвы был вынужден приостановить слушания по делу Михаила Ефремова. В зале объявлена эвакуация, всех присутствующих в зале вывели на улицу, передает "ТВ Центр".
В деле Ефремова появился тайный свидетель

Сейчас слушания возобновились, но самого артиста увезла машина ФСИН. Тем не менее, на процессе было жарко. Показания уже дал сын Владимира Высоцкого - Никита. Он говорил о личных качествах подсудимого. Выступила и подруга Ефремова - Татьяна Беркович. По ее словам, актер никогда не садился пьяным за руль. Последним перед вынужденным перерывом был независимый специалист, который раскритиковал официальную автомобильную экспертизу.

Среди возможных причин аварии защита назвала и самоускорение машины при нажатии на тормоз, и даже перехват управления через спутники ГЛОНАСС. Эти выводы явно удивили участников процесса. Но главная интрига – в среду должен выступить некий тайный свидетель, который докажет невиновность Ефремова. Впрочем, адвокат потерпевшей стороны в этом очень сомневается и тоже готовит некий ответ.

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