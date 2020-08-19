В Москве простились с Николаем Губенко

Проститься с ним пришли сотни людей

В среду в Москве простились с народным артистом РСФСР Николаем Губенко. Он скончался в минувшее воскресенье, за день до своего 79-летия. На церемонию прощания в театр "Содружество актеров Таганки" сегодня пришли сотни людей. Это поклонники, коллеги по театру и депутаты городского парламента, где до последнего дня работал Губенко.

Цветы, слёзы на глазах. В созданном им театре сегодня действительно содружество - самые родные, близкие ему люди, самые верные поклонники. Кто не может поверить, что его - такого надежного, такого сильного - больше нет. Для них он был не только блестящим, великолепным актёром, но и человеком, которому безгранично доверяли. Необыкновенным человеком.

"Это самородок. Человек, который сумел сделать себя таким, каким мы его знаем. Он не один раз говорил - да, я детдомовец, да, я суворовское заканчивал...Трудно?! Нет...", - рассказал народный артист России, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

О своем трагическом детстве он рассказал в кино. Сам написал сценарий, сам снял фильм "Подранки". О том, как сложилась судьба детей, у которых война отняла родителей. Николай Губенко родился во время бомбежки - в августе 1941-го в катакомбах Одессы. Отец-летчик погиб на фронте, мать повесили за отказ сотрудничать с немецкими оккупантами. В его жизни были детдом, суворовское училище. А потом - учеба во ВГИКе. И первые роли - в Театре на Таганке и в кино - в легендарной "Заставе Ильича" - сразу же принесли успех. Кого он только не играл - Годунова, Пугачева, Печорина, Керенского. Снимался у Бондарчука, Кончаловского, Панфилова. И сам снял фильмы - "Из жизни отдыхающих", "И жизнь, и слезы, и любовь" - которые сейчас уже киноклассика.

Николай Губенко был поразительный жизнелюб, и других заряжал своей невероятной энергией. Он и общественной деятельностью начал заниматься не случайно - всегда стремился помогать другим. Был последним министром культуры в СССР, депутатом Госдумы и Мосгордумы. Честным, принципиальным, мудрым и искренним. Коллеги-депутаты давно уже стали называть его Учителем - с большой буквы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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