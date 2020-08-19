Пассажирский автобус загорелся на северо‑востоке Москвы

Никто не пострадал

Рейсовый автобус сгорел этим утром недалеко от станции метро "Медведково" - на Широкой улице, передает "ТВ Центр".

По словам свидетелей происшествия, машина загорелась прямо на ходу. Пламя из-под капота моментально охватило весь салон. Водитель быстро среагировал и успел высадить всех пассажиров, обошлось без пострадавших.

Когда пожарные прибыли на место, от автобуса остался лишь остов, его они и дотушили. Теперь предстоит выяснить, что стало причиной ЧП.

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