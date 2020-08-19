В Москве остановили автомобиль с 69 свертками гашиша

В инциденте разбираются следователи

На востоке столицы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в наркоторговле. Ночью на Шоссе Энтузиастов инспекторы ДПС остановили такси.

В ходе проверки документов стало понятно, что пассажир авто заметно нервничает. Отвечал на вопросы он неохотно и вел себя подозрительно.

В итоге на место вызвали оперативную группу. Она и нашла у 26-летнего москвича 69 свертков с неизвестным веществом. Выяснилось, что это гашиш - 177 граммов.

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