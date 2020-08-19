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Проект "Книги в Метро" стартовал на МЦД

15:06
  • среда
  • 19 августа 2020

Что необходимо для посещения онлайн-библиотеки?

Виртуальный проект "Книги в Метро" стартовал на Московских центральных диаметрах. В среду первые плакаты с QR кодом разместили на станции "Стрешнево", передает "ТВ Центр".

В ближайшие дни таблички появятся и на других 60 платформах МЦД. Чтобы посетить онлайн-библиотеку, достаточно иметь при себе смартфон и интернет-соединение. Для пассажиров подобрали более 700 произведений на любой вкус. В коллекции – классика, а также современная российская и зарубежная проза.

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Размещение плакатов проекта "Книги метро" на станциях Московских центральных диаметров
Размещение плакатов проекта "Книги метро" на станциях Московских центральных диаметров
Размещение плакатов проекта "Книги метро" на станциях Московских центральных диаметров
Размещение плакатов проекта "Книги метро" на станциях Московских центральных диаметров
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