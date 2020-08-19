Проект "Книги в Метро" стартовал на МЦД

Что необходимо для посещения онлайн-библиотеки?

Виртуальный проект "Книги в Метро" стартовал на Московских центральных диаметрах. В среду первые плакаты с QR кодом разместили на станции "Стрешнево", передает "ТВ Центр".

В ближайшие дни таблички появятся и на других 60 платформах МЦД. Чтобы посетить онлайн-библиотеку, достаточно иметь при себе смартфон и интернет-соединение. Для пассажиров подобрали более 700 произведений на любой вкус. В коллекции – классика, а также современная российская и зарубежная проза.

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