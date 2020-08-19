Актер Валерий Шейман попал в больницу с пневмонией

Ему сделали тест на COVID-19

Народного артиста России Валерия Шеймана отправили в столичную клинику.

Как передает ren.tv, у 70-летнего актера диагностировали двустороннюю пневмонию.

Шейману сделали тест на коронавирусную инфекцию. Результат станет известен позднее.

С 2006 года Валерий Шейман работает в театре "У Никитских ворот".

Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Моя любимая ведьма", "Москва. Три вокзала", "Нераскрытые дела", "Без срока давности" и "Мишень".

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