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Актер Валерий Шейман попал в больницу с пневмонией

13:12
  • среда
  • 19 августа 2020

Ему сделали тест на COVID-19

Народного артиста России Валерия Шеймана отправили в столичную клинику. 

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Как передает ren.tv, у 70-летнего актера диагностировали двустороннюю пневмонию. 

Шейману сделали тест на коронавирусную инфекцию. Результат станет известен позднее. 

С 2006 года Валерий Шейман работает в театре "У Никитских ворот". 

Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Моя любимая ведьма", "Москва. Три вокзала", "Нераскрытые дела", "Без срока давности" и "Мишень".

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