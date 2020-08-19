Учителей подмосковных школ обеспечат бесплатными масками

Деньги выделят сами учебные заведения

Учителям подмосковных школ не придется платить за маски, которые они в обязательном порядке должны надевать во время урока. Деньги на защитные средства будут сами учебные заведения, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

"Маски будут финансироваться за счет школы, учителя никаких взносов никуда вносить не будут", - сказала министр на пресс-конференции.

Власти обязали всех учителей в 2020-2021 учебном году носить маски во время уроков. Учеников от использования средств защиты освободили. Каклюгина уточнила, что учитель должен быть в маске только во время индивидуальной работы с учеником – и может снять ее, объясняя урок у доски, передает РИА Новости.

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