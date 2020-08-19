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Учителей подмосковных школ обеспечат бесплатными масками

13:25
  • среда
  • 19 августа 2020

Деньги выделят сами учебные заведения

Учителям подмосковных школ не придется платить за маски, которые они в обязательном порядке должны надевать во время урока. Деньги на защитные средства будут сами учебные заведения, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
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"Маски будут финансироваться за счет школы, учителя никаких взносов никуда вносить не будут", - сказала министр на пресс-конференции.

Власти обязали всех учителей в 2020-2021 учебном году носить маски во время уроков. Учеников от использования средств защиты освободили. Каклюгина уточнила, что учитель должен быть в маске только во время индивидуальной работы с учеником – и может снять ее, объясняя урок у доски, передает РИА Новости.

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