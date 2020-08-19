Умерла пенсионерка, очнувшаяся в морге под Курском

В местной больнице проводится расследование

81-летняя пациентка Горшеченской районной больницы в Курской области, которую по ошибке отправили в морг, скончалась вечером во вторник, 18 августа.

"Региональный комитет здравоохранения выражает соболезнования родным и близким женщины", - говорится в сообщении администрации региона, передает РИА Новости.

В Горшеченской больнице продолжается расследование инцидента, в результате которого пожилая пенсионерка оказалась в морге.

Напомним, 14 августа в курской больнице прооперировали пенсионерку, у которой обнаружили злокачественную опухоль с обширными метастазами. После операции у женщины произошла клиническая смерть. Ее сочли мертвой, поэтому отправили в морг, где она очнулась и позвала на помощь.

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