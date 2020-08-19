Власти Белоруссии подтвердили смерть четвертого участника протестов

Житель Бреста получил огнестрельное ранение

Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило смерть жителя Бреста, который пострадал в ходе акции протеста 11 августа. Таким образом, с начала протестов скончались уже четыре человека.

О смерти Геннадия Шутова ранее сообщили белорусские СМИ. Он получил огнестрельное ранение 11 августа во время разгона акции протеста. Мужчина был доставлен в Брестскую областную больницу, а позднее переправлен в Минск.

"С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин республики Беларусь Геннадий Шутов. Вечером 18 августа наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось", - говорится в сообщении Минздрава, которое приводит "Интерфакс".

Ранее МВД Белоруссии подтвердило, что 11 августа милиция использовала против протестующих в Бресте огнестрельное оружие, в результате чего один человек был ранен. В министерстве заявили, что стрельба велась по агрессивно настроенным людям с арматурой.

Накануне стало известно, что в больнице скончался 19-летнего протестующий, который попал под иномарку в Минске. 9 августа в больнице Гомеля умер 25-летний мужчина, которого задержали и которому стало плохо в автозаке. В Минске 11 июля был убит 34-летний Александр Тарайковский.

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