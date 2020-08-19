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Лавров: президентские выборы в Белоруссии не были идеальными

13:40
  • среда
  • 19 августа 2020

Обсуждающий их Запад меньше всего беспокоят права человека

Президентские выборы в Белоруссии идеальными не назовешь – это признают и власти в Минске. В то же время, заявления по этому поводу стран Прибалтики и Польши, а также Европарламента вовсе не связаны с правами человека, уверен глава российского МИДа Сергей Лавров.
Лавров потребовал освободить задержанных в Белоруссии журналистов

"То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, а также из Польши, Европарламента, - это все не про Александра Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику", - подчеркнул российский министр в эфире телеканала "Россия-1".

Лавров подчеркнул, что попытки внешних игроков использовать внутренние сложности республики с целью навязать свои порядки Москву очень тревожат.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Победил Александр Лукашенко, получивший 80% голосов. Оппозиция итогов голосования не признала, в стране вспыхнули уличные протесты.

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